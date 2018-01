"La forma del agua" de Guillermo del Toro gana su primer Globo de Oro

Notimex - La cinta "La forma del agua", del director mexicano Guillermo del Toro, ganó hoy su primer Globo de Oro en la categoría de mejor partitura original, durante la 75 entrega anual de premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés).

En tanto, el premio a la mejor canción original en cine fue para "This is Me", de la cinta "The greatest showman".

El galardón al mejor actor de reparto en serie de televisión fue para Alexander Skardgard, que con su trabajo en "Big Little lies" derrotó a David Harbour con "Stranger Things", Alfred Molina en "Feud: Bette vs. Joan", Christian Slater en "Mr. Robot", y David Thewlis con "Fargo"