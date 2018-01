"La forma del agua" compite con 13 nominaciones al Oscar, entre ellas a Mejor Película

"The Shape of Water" (La forma del agua), "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Lady Bird", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Darkest Hour", "Phantom Thread" y "Get Out" son las aspirantes al premio de mejor película en la 90 edición de los Oscar, anunció hoy la Academia de Hollywood