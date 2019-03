¿´La Choco´ dejó de hablar con Atala Sarmiento tras escándalo?

Por: Redacción





Fue hace un año que Atala Sarmiento fue el centro de atención luego de estar involucrada en una polémica con Pati Chapoy tras su salida de Azteca.

Sin embargo, alguien que también fue cuestionada por la situación fue Jimena Pérez "La Choco" debido a su relación familiar con la exconductora de Ventaneando, pero fue hasta ahora que rompió el silencio y habló al respecto en una entrevista para el portal Quien.

"Estoy contenta en mi trabajo, la verdad es que lo disfruto. Hay un muy buen ambiente laboral y por otra parte tampoco tengo ningún problema con Atala. Siempre va a ser familia porque es hermana de mi esposo", dijo la ahora conductora de La Voz México.

La cuñada de Sarmiento agregó que tras el escándalo intentó no tomar partido ya que al final de todo no era su ´problema´.

"Trato de no tomar ningún partido porque al final del día no es mi problema. Y creo que en esta vida uno no tiene por qué andar comprando pleitos por aquí y por allá. Yo nunca he tenido un problema a lo largo de mis 15 años de trabajar en Azteca con nadie y no los pienso tener ahora tampoco por nadie. Trato de ser lo más respetuosa que puedo. Me parece que es lo más sano para todos".

"La verdad es que trato de no meterme. Creo que aquí todos somos adultos, todos sabemos qué queremos y qué no queremos. No tengo ningún problema ni con un lado ni con el otro y al final del día, mi prioridad es mi familia –yo trabajo y mi esposo también para sacar a mis hijos adelante– y mi trabajo", dijo.

Jimena también declaró que siempre fue muy clara con la hermana de su esposo, Rafael Sarmiento, al explicar que no compartiría información de ninguna de las dos partes.

"Yo desde un principio hablé claro con Ata para decirle que yo no le iba a llevar información de ningún tipo que ocurriera en el foro, que yo no me quería meter y que por favor no me metieran, y con Pati (Chapoy) igual, le dije que podía estar tranquila, que lo que se hablara yo tampoco se lo iba a llevar a Atala".

´La Choco´ también habló sobre que piensa de que la ahora conductora de Intrusos la dejará de seguir en redes sociales.

"Ni sé. No me pongo tampoco a ver quién me sigue y quién no. Me seguirá quien me quiera seguir, no pasa nada".

Por su parte, Jimena Pérez compartió su experiencia en La Voz México y si las críticas le han afectado en esta nueva etapa de su vida.

"No voy a decir que tengamos atole en las venas ni que seamos de palo; claro que sí se siente. Lo que procuro hacer es no leer tanto comentario. Nos dicen que si la iluminación, el vestuario. Hay cosas que nosotros no podemos controlar porque es un formato y uno tiene que seguir ciertas reglas. Pero nada, es parte de. También, con tantos años en este medio hay que saber que existe la gente que siempre te va a echar porras. Habrá gente a la que no le guste tu trabajo, que también es válido. Hay que tomar las críticas constructivas para mejorar. Lo que no, se deja de lado".

Asimismo, respondió si le molesta que la comparen con Jacqueline Bracamontes, quien fuera también conductora de La Voz México hace 3 temporadas atrás.

"Para nada", asegura Jimena. "Yo creo que somos totalmente diferentes. Digo, yo creo que también la gente está como muy casada con ciertos personajes. Han hablado de Jackie Bracamontes, hay otras personas que me dicen que la pobre de Lele Pons era lo peor", dijo.

"Creo que en gustos se rompen géneros y habrá personas a las que les guste cierta personalidad o cierta actitud o su manera de conducir. Aquí todos somos diferentes y hacemos nuestro trabajo y lo ideal es que a la gente le guste. Que las familias se sienten y vean el programa, porque al final del día ese es el objetivo. Y que juntos disfrutemos a tanto talento que tenemos en este programa y a los coaches", finalizó.