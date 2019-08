'La Choco' confiesa el trauma que le dejó Pati Chapoy

Por: Redacción





Jimena ´La Choco´ Pérez se despidió del programa Ventaneando luego de 11 años siendo una de las conductoras del famoso programa de espectáculos.

Sin embargo, la conductora decidió revelar como fue su relación con Pati Chapoy confesando que uno de sus regaños la dejó traumada.

"Hubo una vez, y no sabes cómo me traumé, hubo un especial de Navidad y yo dije ´No voy a interrumpir´, así que casi no participé y me mandó a llamar Pati y me dijo: ´No puede ser, necesito que participes más, si hubieras estado o no, da lo mismo´", contó Jimena durante la sección "En sus batallas" del programa.

Tras el comentario, la cuñada de Atala Sarmiento decidió convertir la llamada de atención en una motivación para no volver a cometer le mismo error.

"Cuando Atala decide irse , ahí la verdad es que yo sí me mantuve de lado. Fue muy complicado, la gente me decía: ¿Cómo es posible que si tu cuñada se fue tú no hayas renunciado?, ¿por? Si cuando se fue mi esposo yo no renuncié... Uno no puede ir por la vida comprando pleitos.

"Cuando Ata se fue, hablé con ella y le dije: ´Tú, por ser hermana de Rafa, siempre vamos a ser familia. Lo único que te pido es que no hablemos de nada que tenga que ver con lo laboral porque no es sano para ti y tampoco es sano para mí", finalizó.