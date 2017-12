María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, continúa ofreciendo espectáculos en distintas ciudades, desafortunadamente se vio obligada a suspender una serie de presentaciones debido a problemas de salud.

La actriz se encontraba en Los Ángeles ultimando detalles de su gira de despedida cuando tuvo malestares, sus médicos le indicaron que debía mantener reposo.

"Lo que tuve fue una bronquitis asmática que me impedía desempeñarme bien en mi show. No podía ni hablar y cada vez que daba una función se me dificultaba hacerlo; mientras actuaba sentía como que me faltaba el aire y no podía respirar. (…) Estaba en Los Ángeles y aunque yo quería continuar, los médicos me recomendaron estar en reposo y recuperarme", explicó la comediante.

Las actividades fueron suspendidas apenas una semana después de su inicio, por lo que alguien tuvo que reemplazarla.

"Le pedí a mi amigo Carlos Villagrán (Quico) que si me podía suplir en la gira por Estados Unidos y aceptó con gusto, cosa que le agradezco", agregó de las Nieves.

La Chilindrina sigue siendo de los personajes favoritos y recordados de la televisión, hace unos meses tuvo una participación especial en un corto de la serie Stranger Things.