'La Chilindrina' confiesa que ella fue el primer amor de Luis Miguel

Por: Redacción





En un programa de televisión, María Antonieta de la Nieves, mejor conocida como ´La Chilindrina´, respondió algunas preguntas sobre su vida profesional y personal mientras estaba conectada en un detector de mentiras, en donde relevó que fue el primer amor de Luis Miguel.

Para todos los presentes y televidentes fue muy sorpresivo todo, pues cuando se le cuestionó a la actriz de su cita romántica con "El Sol", el detector de mentiras dijo que es verdad.

A la actriz no le quedó de otra mas que dar detalles de su cita en un viaje en un yate en Acapulco, donde fueron captados por un paparazzi.

"Cómo es que la prensa llega a enterarse de este tipo de cosas", dijo, para después responder con un "la verdad es que sí".

El conductor dijo, hay pruebas de esa cita, pues alguien logró captar a los abrazados y sonrientes.

"Sí, hace tiempo de nuestros amores", dijo la actriz, quien agregó que el cantante le había dedicado "Dos enamorados" en ese momento.

"Hay una foto, para que no diga él que no fui su primer amor", declaró la actriz.

La actriz relató que cuando estaba en la playa, pronto comenzó a acercarse un yate en donde escuchó un silbido y "¡ay!, que chica tan bonita".

"Dije, ¿de quién estará hablando?, y me di cuenta que era yo, entonces me dice: ´¿Tú sabes quién soy yo?´ y le respondía, ´no, tú sabes quién soy yo´. Él me dijo ´sí, eres "La Chilindrina"´. Le dije ´sí, tú eres mi amor soñado´", declaró la actriz.

Fue entonces cuando Luismi invitó a la actriz a dar un paseo en su yate.