La banda sonora de 'Rocketman' ya está disponible

'Rocketman: Music from The Motion Picture', está compuesto con 22 canciones interpretadas por Taron Egerton, quien da vida a Elton John en la película

Por: Sharai Rocha





Sin lugar a duda, 'Rocketman' promete ser una de las películas biográficas más memorables de todos los tiempos, y Taron Egerton, su protagonista y quien encarna a Elton John, no solo ha dejado su participación como actor en la cinta, sino también su talento para cantar.

'Rocketman: Music from The Motion Picture', con la voz de Taron Egerton está disponible desde el 22 de mayo en todas las plataformas de música, informó Paramount Pictures por medio de un comunicado.

El álbum, completamente interpretado por el actor y protagonista, fue supervisado por el célebre productor y compositor Giles Martin, quien reinterpretó y re-imaginó los grandes clásicos de Elton John, para acompañar la narrativa de la cinta 'Rocketman'.

Su grabación se realizó entre 2017 y 2019 en los legendarios estudios de Abbey Road y AIR Studios, con la producción ejecutiva de Elton John, David Furnish, Matthew Vaughn y Dexter Fletcher.

Además del tracklist cuenta con una nueva composición de Elton John y Bernie Taupin: (I´m Gonna) Love Me Again, interpretada por Elton y Taron Egerton.

Tracklist:

1.- The Bitch Is Back (Introduction)

2.- I Want Love

3.- Saturday Night´s Alright (For Fighting)

4.- Thanks You For All Your Loving

5.- Border Song

6.- Rock & Roll Madonna – Interlude

7.- Your Soung

8.- Amoreena

9.- Crocodile Rock

10.- Tiny Dancer

11.- Take Me To The Pilot

12.- Hercules

13.- Don´t Go Breaking My Heart

14.- Honky Cat

15.- Pinball Wizard – Interlude

16.- Rocket Man

17.- Bennie and the Jets

18.- Don´t Let The Sun Go Down – Interlude

19.- Sorry Seems To Be The Hardest Word

20.- Goodbye Yellow Brick Road

21.- I´m Still Standing

22.- (I´m Gonna) Love Me Again

"Era muy importante que la música que compuse y grabé fuera cantada por Taron. Quería que él me interpretara a través de mi música y las letras de Bernie. Dejé a Taron en manos de Giles Martin, en quien confío ciegamente porque es brillante. No quería ser la sombra de Taron, vigilando el proceso. Confié en ellos para que hicieran lo que fuera necesario artísticamente, y al escucharlo, me sorprendieron los resultados. Lograr la música correcta era lo más importante, pues las canciones de la película son parte integral de la historia", mencionó Elton John.

"La belleza de tener a Elton involucrado en la película, nos ha dado la oportunidad de trabajar con él para ver qué tan lejos podemos llevar estas canciones clásicas.

Giles Martin tiene un gusto impecable y una gran habilidad para llevar las canciones a un lugar donde son fieles a su esencia, pero también atrevidas", dijo Taron Egerton.