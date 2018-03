Kylie Minogue se contagia de la fiebre del reggaetón

Después del fenómeno en que se convirtió "Despacito" son varios los cantantes que se han dejado contagiar por el ritmo latino, la última es Kylie Minogue, algo que sus fans no esperaban.

La multipremiada estrella sorprendió al ser captada rodando un video en La Habana, Cuba, donde también se encuentran los chicos de Gente de Zona.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede escuchar un poco de la canción de fondo, además usuarios captaron a la intérprete en la locación del video con el dúo.

De momento no se conocen muchos detalles sobre la colaboración, de acuerdo con E!, el tema se titula "Stop me from falling" y se espera que sea lanzada en verano.