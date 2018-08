Kylie Jenner aparece como la Virgen María en nuevo video de Travis Scott

La hermana menor del clan Kardashian es, por mucho, uno de los sex symbol de la familia. Pero parece que ahora su camino ha ido de ser la mujer más sexy del medio, a una completa santa.

Y es que Kylie Jenner se ha convertido en la musa de su novio, Travis Scott, por lo que participó en el videoclip de su nueva canción "Stop Trying to be God".

En el video, Kylie aparece como nunca antes la hemos visto: caracterizada como una Virgen María moderna.

En su primera aparición, Kylie se puede ver con un resplandor dorado y cara de sufrimiento mientras sostiene al rapero desvanecido tras ser consumido por las llamas. como si se tratara de La Piedad.

La segunda intervención de Kylie nos deja verla con un vestido de lentejuelas dorado, mientras sujeta a un cordero en un pesebre.

Como era de suponerse, el nuevo y tercer disco de Scott contaría con varias alusiones a Kylie y Stormi, la hija de la pareja de 6 meses.

Kylie mostró su apoyo al disco compartiendo una foto en su cuenta de Instagram vistiendo una camiseta con el nombre del álbum. "No tenías que romperla tanto, bebé", escribió orgullosa.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y muchos la cuestionaron por vestir como uno de los personajes más importantes para la religión.