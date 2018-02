Kristen Stewart se reencuentra con Robert Pattinson

Pese a que su relación fracasó, Kristen Stewart y Robert Pattinson siguen compartiendo una amistad, al menos eso da a entender su último encuentro, que fue reportado en Twitter.

"Estaba en un bar disfrutando el festejo de cumpleaños de mi amigo y de repente entró Robert Pattinson, lo que voló mi cabeza adolescente, y después entró Kristen Stewart y ahora estoy reviviendo mis fantasías escolares", escribió la usuaria Leah Cordova en la red social.

El tuit recibió cientos de reacciones, y peticiones de una foto, sin embargo Leah aclaró que no le pareció una buena idea tomar una foto, ya que "simplemente parecían dos amigos platicando".

Los fanáticos de la saga idealizaron con una reconciliación de la expareja, la cual no sucederá.

Kristen y Robert iniciaron su relación tras protagonizar Crepúsculo y terminaron cuatro años después por una infidelidad de la actriz con Rupert Sanders.

Was just at bar enjoying my friends birthday and in comes Robert Pattinson which blew my twilight mind up, and then Kristen Stewart walked in and now I’m reliving my highschool twilight fantasies