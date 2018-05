Kristen Stewart camina descalza por alfombra roja de Cannes

Kristen Stewart forma parte del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes, pero eso no fue impedimento para que se saltará una de las reglas del importante evento.

Mientras caminaba por la alfombra roja para el estreno de BlacKkKlansman, la actriz se cansó de su calzado y optó por caminar descalza, aunque según el reglamento las mujeres deben usar "únicamente tacones".

Kristen portaba un vestido de la firma Chanel Haute Couture y zapatillas Louboutin, su gesto acaparó miradas y se convirtió en tendencia en redes sociales.

Fotografías y videos muestran el momento en que Stewart se quita los zapatos y camina con ellos en la mano.

Que las mujeres deban usar tacones no es la única regla de Cannes, este año se prohibieron las selfies, desatando una ola de comentarios a favor y en contra.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go. ?? #KristenStewart pic.twitter.com/XwGTnCy5Ct