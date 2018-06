¿Kim Kardashian se lanzará a la presidencia de EUA?

Redacción - Mediante una entrevista en Van Jones Show de CNN, Kim Kardashian fue cuestionada sobre si se lanzará a la presidencia de Estados Unidos.





"Oh, no creo que eso esté siquiera en mi mente", dijo.

"Trump es presidente", señaló Van Jones. "Podría ocurrir."

"Lo sé", respondió Kim. "Es por eso que Kanye lo ama, es la idea de que cualquier cosa puede suceder".

Por su parte la socialité agregó que aunque no esta en sus planes nunca hay que decir nunca.

"Supongo que es un 'nunca digas nunca', pero eso no va a ser como un 'Kim está postulándose'. No es donde estoy, es a lo que me refiero ", explicó Kim. "Sólo quiero ayudar, comenzando una persona a la vez. Creo que a veces, si más personas dejaran de lado sus sentimientos personales y hablaran sobre temas realmente que deben debatirse, entonces se podría hacer mucho más", añadió.