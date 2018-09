Kim Kardashian se desnuda para presentar nueva colección de maquillaje

Por medio de Instagram, Kim Kardashian presentó su nueva colección de maquilla Cherry Blossom, en una fotografía en donde aparece semidesnuda con flores cubriendo sus partes íntimas.

La empresaria estadounidense reveló que su nueva colección está inspirada en el amor que ella tiene a los árboles de color rosa.

"Mi nueva Cherry Blossom Collection está casi aquí y está inspirada en mi amor por los bonitos árboles de color rosa (¡la baby shower de Chi tenía un color cereza!)", escribió la estrella de Keeping Up With The Kardashians, en la descripción de la imagen.

Los comentarios hacia la socialité fueron respecto al exceso de Photoshop que utilizó en la imagen solo para promocionar unos cosméticos.