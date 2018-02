Kim Kardashian presume su cintura de 61 centímetros

Kim Kardashian presumió a través de una llamativa foto haber reducido hasta 24 centímetros de cintura y ahora su talle es casi perfecto, pues mide 61 centímetros.

La socialité publicó en su cuenta de Instagram una selfie en bikini color negro y cabello platinado, donde presume de haber recuperado la figura tras dos embarazos (North West y Saint West, en 2013 y 2015, respectivamente), pues su última hija Chicago, nacida el pasado 15 de enero, es producto de un vientre de alquiler.

“Nunca en mi vida he tenido 61 centímetros de cintura”, comentó a su hermana mayor Kourtney.

La foto, acompañado del mensaje "olvidé publicar esto anoche", ya suma más de 2 millones de Me gusta.

Forgot to post this last night Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Feb 13, 2018 at 6:06 PST

¿Cómo logró bajar de peso?

La protagonista del reality "Keeping up with the Kardashian" después de convertirse en mamá por segunda ocasión inició con la dieta Atkins y comenzó también a realizar una nueva rutina de ejercicios para recuperar su figura.

Su esfuerzo la hizo perder los casi 32 kilos que subió tras sus dos embarazos.

La entrenadora personal de Kim, Melissa Alcantara, reveló a la revista People que fue durante el último año cuando la celebrity llevó su dieta y ejercicio a otro nivel.

La actual rutina incluye seis días de ejercicio a la semana, comenzando a las 6 de la mañana, y cada día se enfoca en una parte distinta del cuerpo.

Alcantara reveló que el objetivo de la esposa de Kanye West era hallar un régimen que pudiera seguir durante el resto de su vida para mantenerse fuerte y fortalecer todos sus músculos.