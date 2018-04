Kim Cattrall llama 'tóxicas' a actrices de Sex and The City

Kim Cattrall ha protagonizado distintos episodios con Sarah Jessica Parker, pero no parecía tener ningún problema con el resto de sus compañeras de Sex and The City, hasta ahora.

En entrevista con el inglés Piers Morgan, Cattrall se refirió a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen David como personas "tóxicas" y acabó con toda probabilidad de un reencuentro en la pantalla.

"Lo que nos unía era la serie, y eso ha desaparecido. Han pasado 10 años desde que la hicimos y ahora ellas tienen hijos, yo paso muy poco tiempo en Nueva York, así que ya casi no las veo", mencionó.

La intérprete de Samantha agregó que se sentía en "una relación tóxica", y nunca logró sentirse parte del grupo.

Hace unos meses Kim arremetió fuertemente contra Sarah, a quien llamó hipócrita, falsa y cruel.