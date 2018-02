Kim Cattrall explota contra Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall han generado mucha controversia en los medios y redes sociales, es conocido que no son tan amigas como solían serlo en la pantalla, pero el mensaje enviado por la intérprete de Samantha Jones ha sorprendido a más de uno.

Como un gesto de solidaridad, Parker envió un mensaje a Cattrall tras la muerte de su hermano, el cual fue firmemente despreciado.

"No necesito tu amor, ni tu apoyo en este momento de tragedia Sarah Jessica Parker", se lee en una imagen publicada en la cuenta de Instagram de Kim.

Pero eso no fue todo, pues continuó arremetiendo contra su excompañera: "Mi madre me preguntó hoy: '¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?'. Tu contacto continuo con ella es un recordatorio doloroso que era en ese entonces y lo que es ahora.

"Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que les escribo por última vez para decirles que dejen de explotar nuestra tragedia, sólo para restaurar su imagen de 'chica agradable', concluyó Cattrall.

El mensaje enviado hacia la intérprete de Carrie Bradshaw generó una ola de reacciones, mientras que algunos seguidores apoyaron a Kim, muchos más pensaron que el post era algo completamente innecesario.

La polémica entre el par de actrices se desató cuando Cattrall declaró que no volvería a actuar en 'Sex and The City', de ahí se desencadenó una ola de declaraciones; a comienzos de año, Kim mencionó que nunca había sido amiga de ninguna de sus compañeras de reparto, a lo que Sarah respondió diciendo que estaba "desconsolada".

Hasta el momento Parker no ha respondido, pero si algo tenemos claro es que no habrá una tercera parte de la película "Sex and The City", al menos no con Samantha Jones.