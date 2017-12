Khloé Kardashian ¡sí está embarazada!

Los rumores de bebés en camino han invadido a la familia Kardashian los últimos meses del año, la primera en confirmarlo fue Kim, quien recibirá a una niña a través de viente subrogado; ahora finalmente se ha confirmado el segundo.

Khloé Kardashian publicó una tierna imagen de su creciente barriga en su cuenta de Instagram ganándose miles de likes en cuestión de minutos.

"¡Mi mayor sueño se cumplió! ¡Vamos a tener un bebé! Había estado esperando y preguntándome, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en Él y ser paciente. ¡Todavía a veces no puedo creer que nuestro amor creó la vida!", escribió Khloé.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians explicó también porque eligió mantener el secreto, pese a que diversos medios ya lo daban por hecho.

"Sé que hemos estado manteniendo esto en silencio, pero queríamos disfrutar esto entre nuestra familia y amigos cercanos, siempre que pudiéramos hacerlo en privado. Para disfrutar de nuestros primeros momentos preciosos, solo nosotros. Gracias a todos por su comprensión.

"¡Estoy tan agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, llena de alegría y asustada, todo en uno! ¡Pero es el mejor paquete de sentimientos que he sentido en mi vida!", finalizó.

En el avance del próximo episodio del reality vemos a la madre de Khloé, Kris Jenner y a su mejor amiga Malika romper en llanto, por lo que se cree que es el momento en que revela su embarazo.

Quien también ha estado envuelta en rumores de embarazo y hasta se habla de que tendrá una niña, es Kylie Jenner, pero la menor del clan Kardashian Jenner ha preferido negarlo.