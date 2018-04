Khloé Kardashian perdona infidelidades de Tristan Thompson

El escándalo de infidelidad de Tristan Thompson, novio de Khloé Kardashian, parece estar llegando a la calma luego de que la recién estrenada mamá supuestamente le otorgó el perdón.

"Khloé no siente nada más que felicidad en este momento. Ella está locamente enamorada de su pequeña niña: está consumida de amor. Absolutamente nada más importa", declaró un informante para People.

La estrella de reality dio a luz el jueves 12 de abril en un hospital en las afueras de Cleveland, donde estuvieron presentes su madre, sus hermanas y Tristan, cada momento del parto fue grabado aparentemente para aparecer en Keeping Up With the Kardashians.

La misma fuente detalló que el basquetbolista se excusó diciendo que todo fue un montaje creado por "groupies" que se aseguraron de que todo quedara filmado, y Khloé ni siquiera está enojada.

"Está increíblemente feliz de que su bebé esté aquí, que es grande, fuerte, saludable y hermosa, y por eso ahora mismo, Khloé realmente no tiene otras preocupaciones en el mundo. Ella ni siquiera está enojada con Tristan en este momento", agregó.

Asimismo el informante declaró que ella "básicamente ya lo perdonó" ya que no significó nada y "todos necesitan solo seguir adelante".