Redacción - Khloé anunció a través de sus redes sociales que está esperando a una pequeña junto con su pareja Tristan Thompson. "Estoy muy emocionada de que mi hija será mejor amiga de Chicago y Stormi", comentó.

Kim Kardashian también expresó su emoción ante la sorpresa de su hermana. "OMG, Khloe y Tristan tendrán una niña!!!!"

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess πŸ‘‘ πŸ‘ΆπŸ½πŸ’—