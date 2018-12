Kevin Spacey rompe el silencio en polémico video

El actor rompió el silencio de un año en su cuenta de Twitter al difundir un video en que parece personificar al personaje Frank Underwood de la serie de televisión "House of Cards"

La fiscalía del distrito de Cape and Islands, en el estado de Massachusetts, presentó un cargo en contra del actor Kevin Spacey por supuestamente haber atacado con fines sexuales a un adolescente en julio de 2016.

Al menos una docena de hombres han señalado que Spacey los agredió también sexualmente. En septiembre, fiscales de Los Ángeles declinaron presentar cargos criminales contra el actor debido a la expiración de los supuestos crímenes.

Mientras tanto, Spacey rompió el silencio de un año en su cuenta de Twitter al difundir un video en que parece personificar al personaje Frank Underwood de la serie de televisión "House of Cards".

De tres minutos de duración, el video titulado "Let Me Be Frank", un juego de palabras con el nombre de su personaje que también significa "permítanme ser franco", Spacey expresa: "¿no creerías lo peor sin evidencia, ¿verdad? Tú no te apresurarías a emitir juicios sin hechos, ¿verdad?"

"Si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que sí hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice", aseguró Spacey, personificando en apariencia a Underwood, ataviado con un mandil con motivos navideños.