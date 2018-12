Kevin Hart renuncia a conducir los Premios Óscar tras polémica

Espectáculos - 07/12/2018 07:20 a.m.

AP - Kevin Hart anunció el viernes su renuncia como anfitrión de los Óscar tras la polémica generada de unos tuits homófobos antiguos del comediante.

Hart publicó un tuit pidiendo disculpas a la comunidad LGBTQ por sus palabras en la madrugada del viernes.

El actor dijo que renunció a conducir los Óscar para no ser una distracción en una noche que debería ser una celebración.

La respuesta previa del cómico a las críticas por sus tuits no hizo sino avivar la tensión. El jueves, Hart escribió en Instagram que sus críticos deberían "dejar de ser negativos" tras la aparición de unos tuits en los que empleaba insultos homófobos. En el video que acompañaba a sus palabras, el comediante, que aparece sin camisa, dice que no va a "dejar que la locura me frustre". Hart dijo además que "quiere a todo el mundo".

GLAAD, un grupo encargado de monitorear la imagen que se ofrece de la comunidad LGBTQ en los medios, dijo que se puso en contacto con ABC, la televisora de los Óscar, con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y con los managers de Hart para "discutir la retórica anti LGBTQ de Kevin".

En un especial de comedia de 2010, Hart dijo "si puedo evitar que mi hijo sea gay, lo haré".

La Academia anunció el martes que Hart sería el conductor de la 91ra ceremonia de los premios Óscar en febrero.