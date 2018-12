Kendrick Lamar es el más nominado a los Grammy

Notimex - Los raperos Kendrick Lamar (estadounidense) y Drake (canadiense) lideran con ocho y siete, respectivamente, las nominaciones para la entrega anual de los premios Grammy, las cuales se dieron a conocer hoy por la Academia de la Grabación.

La canción "All the Stars", escrita por Lamar y SZA, figura en las nominaciones Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación de rap/interpretación y Mejor canción escrita para medios visuales.

Lamar también está nominado para "King's Dead", por la mejor interpretación de rap y Mejor canción de rap, junto con Jay Rock, Future y James Blake.

Lady Gaga y Bradley Cooper obtuvieron cuatro nominaciones por su canción "Shallow" ("A Star is Born"): Récord del año, Canción del año, Mejor actuación de dúo/grupo pop y Mejor canción escrita para medios visuales.

Gaga obtuvo una nominacion adicional, por Mejor actuación en solitario pop, por "Joanne (¿A dónde crees que vas?)".

Aparte de Lamar y Gaga, otros nominados principales son Drake con un total de siete; Boi-1Da y Carlile con seis cada uno; y Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Maren Morris y Sounwave con cinco cada uno.

Cuatro de las nominaciones a Gambino (también conocido como Donald Glover), vinieron para el alabado "This Is America", incluida Canción del año y Récord del año.

En tanto los mejores nuevos artistas nominados son Chloe x Hale, Luke Combs, Greta van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Taylor Swift, cuyo álbum "Reputation" polarizó a los críticos y fanáticos, obtuvo una sola nominación, a Mejor álbum vocal pop.

Después de un año en el que se criticó a Recording Academy por no haber nominado a más mujeres en su categoría principal (Lorde fue la única nominada y no fue invitada a actuar), la categoría de Álbum del año de esta edición es una división más equitativa.

Lamar competirá junto a Cardi B ("Invasion of Privacity"), Brandi Carlile ("By the way, I forgive you"), Drake ("Scorpion"), la novata de R&B H.E.R. ("H.E.R".), Post Malone ("Beerbongs & Bentleys"), Janelle Monae ("Dirty Computer") y Kacey Musgraves ("Golden Hour").

Los nominados de este año fueron seleccionados entre más de 21 mil presentaciones en 84 categorías. La Academia de Grabación presentará los premios el 10 de febrero próximo desde el Staples Center de Los Ángeles.

Originalmente, se suponía que el anuncio de nominaciones se realizaría el miércoles, pero se retrasó dos días debido a la cobertura del funeral del expresidente George H.W. Bush.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

— Álbum del año: "Invasion of Privacy", Cardi B; "By the Way, I Forgive You", Brandi Carlile; "Scorpion", Drake; "H.E.R.", H.E.R.; "Beerbongs & Bentleys", Post Malone; "Dirty Computer", Janelle Monae; "Golden Hour", Kacey Musgraves; "Black Panther: The Album, Music From and Inspired By", Kendrick Lamar.

— Grabación del año: "I Like It", Cardi B, Bad Bunny y J Balvin; "The Joke", Brandi Carlile; "This Is America", Childish Gambino; "God's Plan", Drake; "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper; "All the Stars", Kendrick Lamar y SZA; "Rockstar", Post Malone y 21 Savage; "The Middle", Zedd, Maren Morris y Grey.

— Canción del año (premio a los compositores): "Boo'd Up", Ella Mai, DJ Mustard, Larrance Dopson y Joelle James; "In My Blood", Shawn Mendes, Teddy Geiger, Scott Harris y Geoffrey Warburton; "The Joke", Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth; "This Is America", Childish Gambino y Ludwig Goransson; "God's Plan", Drake, Noah "40" Shebib, Boi-1Da, Daveon Jackson, Brock Korsan y Ron LaTour; "Shallow", Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt; "All the Stars", Kendrick Lamar, SZA, Al Shuckburgh, Mark Spears y Anthony Tiffith; "The Middle", Zedd, Grey, Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson y Marcus Lomax.

— Mejor nuevo artista: Chloe x Halle; Luke Combs; Greta Van Fleet; H.E.R.; Dua Lipa; Margo Price; Bebe Rexha; Jorja Smith.

— Mejor interpretación pop solista: "Colors", Beck; "Havana (Live)", Camila Cabello; "God Is A Woman", Ariana Grande; "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)", Lady Gaga; "Better Now", Post Malone.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Fall In Line", Christina Aguilera y Demi Lovato; "Don't Go Breaking My Heart", Backstreet Boys; "'S Wonderful", Tony Bennett y Diana Krall; "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper; "Girls Like You", Maroon 5 y Cardi B; "Say Something", Justin Timberlake y Chris Stapleton; "The Middle", Zedd, Maren Morris y Grey.

— Mejor álbum pop vocal: "Camila", Camila Cabello; "Meaning of Life", Kelly Clarkson; "Sweetener", Ariana Grande; "Shawn Mendes", Shawn Mendes; "Beautiful Trauma", Pink; "Reputation", Taylor Swift.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: "Love Is Here to Stay", Tony Bennett y Diana Krall; "My Way", Willie Nelson; "Nat "King" Cole & Me", Gregory Porter; "Standards (Deluxe)", Seal; "The Music...The Mem'ries...The Magic!", Barbra Streisand.

— Mejor álbum dance/electrónico: "Singularity", Jon Hopkins; "Woman Worldwide", Justice; "Treehouse", Sofi Tukker; "Oil of Every Pearl's Un-Insides", SOPHIE; "Lune Rouge", TOKiMONSTA.

— Mejor álbum de rock: "Rainier Fog", Alice In Chains; "Mania", Fall Out Boy; "Prequelle", Ghost; "From the Fires", Greta Van Fleet; "Pacific Daydream", Weezer.

— Mejor álbum de música alternativa: "Tranquility Base Hotel + Casino", Arctic Monkeys; "Colors", Beck; "Utopia", Bjork; "American Utopia", David Byrne; "Masseduction", St. Vincent.

— Mejor álbum urbano contemporáneo: "Everything Is Love", The Carters (Beyonce y Jay-Z); "The Kids Are Alright", Chloe x Halle; "Chris Dave and the Drumhedz", Chris Dave and The Drumhedz; "War & Leisure", Miguel; "Ventriloquism", Meshell Ndegeocello.

— Mejor álbum de R&B: "Sex & Cigarettes", Toni Braxton; "Good Thing", Leon Bridges; "Honestly", Lalah Hathaway; "H.E.R.", H.E.R.; "Gumbo Unplugged (Live)", PJ Morton.

— Mejor álbum de rap: "Invasion of Privacy", Cardi B; "Swimming", Mac Miller; "Victory Lap", Nipsey Hussle; "Daytona", Pusha T; "Astroworld", Travis Scott.

— Mejor álbum country: "Unapologetically", Kelsea Ballerini; "Port Saint Joe", Brothers Osborne; "Girl Going Nowhere", Ashley McBryde; "Golden Hour", Kacey Musgraves; "From A Room: Volume 2", Chris Stapleton.

— Mejor álbum de pop latino: "Prometo", Pablo Alborán; "Sincera", Claudia Brant; "Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los Macorinos) Vol.2" Natalia Lafourcade; "2:00 AM", Raquel Sofía; "Vives", Carlos Vives.

— Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: "Claroscura", Aterciopelados; "Coastcity", Coast City; "Encanto Tropical", Monsieur Periné; "Gourmet", Orishas; "Aztlán", Zoé.

— Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana: "Primero soy mexicana", Ángela Aguilar; "Mitad y mitad", Calibre 50; "Totalmente Juan Gabriel Vol. II", Aida Cuevas; "Cruzando Borders", Los Texmaniacs; "Leyendas de mi pueblo", Mariachi Sol de México de José Hernández; "¡México por siempre!", Luis Miguel.

— Mejor álbum tropical latino: "Pa´ mi gente", Charlie Aponte; "Legado", Formell y Los Van Van; "Orquesta Akokán", Orquesta Akokán; "Ponle actitud", Felipe Peláez; "Anniversary", Spanish Harlem Orchestra.

— Mejor álbum de latin jazz: "Heart of Brazil", Eddie Daniels; "Black to the sunset", Dafnis Prieto Big Band; "West Side Story Reimagined", Bobby Sanabria Multiverse Big Band; "Cinque", Elio Villa Franca; "Yo soy la tradición" Miguel Zenón featuring Spektral Quartet.

— Mejor álbum de jazz vocal: "My Mood Is You", Freddy Cole; "The Questions", Kurt Elling; "The Subject Tonight Is Love", Kate McGarry con Keith Ganz y Gary Versace; "If You Really Want", Raul Midon con The Metropole Orkest dirigida por Vince Mendoza; "The Window", Cecile McLorin Salvant.

— Mejor álbum de jazz instrumental: "Diamond Cut", Tia Fuller; "Live In Europe", Fred Hersch Trio; "Seymour Reads The Constitution!", Brad Mehldau Trio; "Still Dreaming", Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley y Brian Blade; "Emanon", The Wayne Shorter Quartet.

— Mejor banda sonora: "Call Me By Your Name"; "Deadpool 2"; "The Greatest Showman"; "Lady Bird"; "Stranger Things".

— Productor del año, no clásico: Boi-1da; Larry Klein; Linda Perry; Kanye West; Pharrell Williams.

— Mejor video musical: "Apes--t", The Carters; "This Is America", Childish Gambino; "I'm Not Racist", Joyner Lucas; "PYNK", Janelle Monae; "MUMBO JUMBO", Tierra Whack.

-Mejor video musical versión larga: "Life In 12 Bars", Eric Clapton; "Whitney", (Whitney Houston); "Quincy", Quincy Jones; "Itzhak", Itzhak Perlman; "The King", (Elvis Presley).