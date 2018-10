Keira Knightley ´explota´ contra las princesas de Disney

Redacción - Keira Knightley dio a conocer mediante una entrevista con Ellen Degeneres su perspectiva hacia las princesas de Disney.

La protagonista de ´Piratas del Caribe´ detalló que no quiere que su pequeña de 3 años se vea contaminada por determinados estereotipos negativos y asociados a un modelo de feminidad sumiso, motivo por el que tomó una decisión drástica vetando a dos personajes clásicos como La Cenicienta y La Sirenita en su casa.

"La Cenicienta está vetada en mi casa porque es una mujer que solo espera que venga un tipo rico a salvarla de su miseria. Rescátate a ti misma, esa es la lección que deberíamos ofrecer", explicó a Ellen.

Asimismo, comentó que no ha sido nada fácil desprenderse del filme de ´La Sirenita´ ya que le recuerda su infancia, en especial los encantadores temas que conforman el musical.

"Hay una en concreto de la que me da mucha rabia tener que privarme, pero... 'La Sirenita'. A ver, las canciones son geniales, pero no me gusta eso de que Ariel tenga que entregar su voz por un hombre. ¿Ves lo que trata de enseñar?", ha relatado en la misma entrevista.