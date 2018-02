Katy Perry y Orlando Bloom se dan otra oportunidad

La relación de Katy Perry y Orlando Bloom dio bastante de qué hablar en su momento, sus muestras de cariño en público eran constantes y se llegó a captar al actor completamente desnudo al lado de su amada, sin embargo, todo terminó.

La pareja anunció el final de su relación hace casi un año, pero al parecer no han aprendido a estar separados por lo que ya estarían dándose una segunda oportunidad.

"Vuelven a estar juntos y Katy quiere asegurarse de que las cosas funcionan esta vez. Ha intentado olvidarse de él, pero no ha conseguido sacarlo de su vida ni de su mente. Se preocupa mucho por él y lo quiere. Ahora están tratando de recomponer lo suyo con la mayor discreción posible, pero no hay duda, están juntos de nuevo", contó una fuente al diario británico The Sun.

Durante el tiempo que han pasado separados Katy se ha enfocado en su gira mundial que empezó después del lanzamiento de "Witness". Tras su separación la intérprete declaró que seguía frecuentando a Orlando, aunque no como pareja.

Esta nueva oportunidad al parecer ha sido motivada por la estrecha relación de amistad que han formado tras la ruptura.