Katy Perry invitó a su boda a Taylor Swift

Por: Redacción





Muchos creían que podía ser algo pasajero y montados, pero no, Katy Perry y Taylor Swift realmente se han reconciliado, tanto que la intérprete de ´Roar´ ha invitado a su nueva amiga a su boda con el actor Orlando Bloom.

Una fuente citada por el periódico británico ´The Sun Sunday´ explicó: "Es una clara señal de cuánto han avanzado".

Los dos cantantes dejaron en claro que su enemistad había terminado para siempre cuando Perry apareció en el video musical de Swift ´You Need To Calm Down´.

Swift, le dijo a Vogue que Perry, envió una nota preguntando si podían pasar el rato y asegurarse de que las cosas fueran "reales" antes de que ella aceptara aparecer en el video.

Después de que Katy se acercó a Taylor con una rama de olivo literal el año pasado, Swift le preguntó a la estrella del pop si quería aparecer en el poderoso video musical de You Need To Calm Down.