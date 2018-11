Kate Beckinsale, nueva amante del ´facial de pene´

Por: Azteca América



El "Facial de EGF de Hollywood" (EGF, que significa factor de crecimiento epidérmico) es una de las tendencias más recientes para intrigar y confundir a Internet. Apodado el "facial de pene" por su inclusión de un ingrediente derivado del prepucio para bebés recién nacidos, el tratamiento se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades como Sandra Bullock y Cate Blanchett.

Kate Beckinsale es la última en la lista de celebridades en probar el tratamiento de 650 de dólares del Georgia Louise Atelier en la ciudad de Nueva York.

Recientemente compartió una foto de Instagram de los resultados de usar "prepucios clonados licuados" en su cara.

"Después de un largo vuelo me gusta acostarme y estar cubierta con una máscara de prepucios clonados licuados, ¿francamente quién no?" La actriz escribió en el subtítulo. "Gracias a @georgialouisesk por un tratamiento facial increíble. Me gustó especialmente que me aseguran que sería 'ligero en el pene', como fue mi primera vez".

El Hollywood EGF Facial comienza con una limpieza y una exfoliación con ácido tricloracético, que luego es seguida por una sesión de microalimentación y una máscara de alginato galvánico para calmar la piel.

El tratamiento también incluye un suero llamado EGF, que Louise le dijo a People que se deriva de las células del prepucio del recién nacido.

"Siempre soy muy consciente de explicar los sueros y pociones radicales que llevo en mi barra de atrás", dijo a People. "Así que siempre explico que el EGF se deriva del prepucio de un bebé recién nacido, de donde se tomaron las células y luego se clonaron en un laboratorio".

El tratamiento ha causado un poco de controversia, ya que algunas personas han expresado su preocupación sobre cómo se obtiene el prepucio. Louise declaró en una entrevista con HuffPost que "el suero de EGF solo contiene células clonadas" de un laboratorio.