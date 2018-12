Karol G despide el año con semidesnudo

Karol G, una de las artistas del género urbano más reconocidas de los últimos años, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una polémica foto donde aparece a lado de su novio Anuel AA.

En la imagen íntima, que no deja nada a la imaginación, la cantante de 26 años posa semidesnuda sobre una cama mientras su novio toma la foto frente a un espejo.

Algunos usuarios consideran que la foto es demasiado íntima que no debió ser subida a las redes sociales, mientras que otros felicitaron a la pareja.

"Son perfectos pero este tipo de fotos está de más, no me parece"; "hay menores de edad que los siguen, deben tener más cuidado con el contenido"; "no es bueno criticar pero esta foto no me gustó" y "se ven hermosos, solo no publiquen su intimidad", fueron algunos de ellos.