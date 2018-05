Kanye West gasta 85 mil dólares en controversial foto de Whitney Houston

Redacción - Kanye West revela la portada de la nueva producción discográfica de Pusha T y se trata de una polémica foto del baño de Whiteny Houston lleno de drogas, publicada anteriormente en National Enquirer.

Por su parte, Pusha T aseguró en una entrevista que el rapero pagó 85.000 dólares por la licencia de la imagen.

"1 a.m., suena el teléfono, sin identificador de llamada. ´Oye, sí, deberíamos cambiar la portada. Me gusta esta otra'. Esta otra vale 85 mil", declaró Pusha T en The Angie Martínez Show.

"Dije, ´Oye, no quiero pagar eso. No te voy a pedir tampoco que lo pagues. Escogimos la que escogimos. Ya está lista'. ´No, esto es lo que la gente debe ver con tu música. Pagaré por ella" añadió.