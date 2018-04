Kanye West defiende a Trump y pierde millones de seguidores

Después de que en 2017 eliminó su cuenta, hace pocos días Kanye West regresó a Twitter con bastante actividad, incluidos varios tuits referentes a Donald Trump, que no fueron bien recibidos por sus seguidores.

Todo comenzó después de que un locutor de la emisora Hot 97 reveló que Kanye le dijo hace unos días "amo a Donald Trump", pese a los comentarios negativos, el rapero se mantuvo firme a su postura y defendió al mandatario en la red social.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la turba no puede hacer que no lo ame", tuiteó West. "Ambos somos energía del dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que haga todo el mundo. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho a pensar independientemente".

El apoyo del esposo de Kim Kardashian fue agradecido por Trump, instantes después el artista compartió una fotografía de una gorra con la leyenda "Make America Great Again".

Mostrarse a favor del presidente estadunidense le costó mucho a Kanye, además de recibir miles de críticas, su cantidad de seguidores disminuyó considerablemente.

Según la herramienta de monitoreo Crowdtangle, para el martes West tenía 27.7 millones de seguidores; y este miércoles su cuenta muestra que lo siguen 19 millones de personas.

