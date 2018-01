Justin Timberlake anuncia gira por EUA y Canadá con su nuevo álbum

Notimex - El cantante Justin Timberlake anunció su gira mundial titulada “The Man on the Woods Tour” con fechas confirmadas, hasta ahora, a partir de marzo en Canadá y Estados Unidos, donde presentará su reciente producción “Man on the woods”.

“El mundo exterior es la inspiración para muchas de estas canciones, sólo la idea principal”, relata en un video publicado en su página web oficial, donde muestra un vistazo a su nuevo material.

Continúa relatando el desafío que esta serie de conciertos le supondrá: “El tour será capaz de traer al mundo exterior adentro… ¿Cómo podemos hacerlo posible?”

“Quiero que la gente vea mi inspiración… Nunca había visto eso antes: Llevar al mundo exterior al interior”, concluyó.

Al momento, las presentaciones confirmadas se darán a partir del próximo 13 de marzo en Toronto, Canadá y continuarán por varias ciudades en los estados de Washington, Nueva York, Nevada, Ohio, entre otros, en Estados Unidos.

Mientras que Timberlake prepara el lanzamiento de su nuevo disco el próximo 2 de febrero, en recientes días puso al mercado el primer corte de la placa llamado “Filthy”.

Este año Justin Timberlake será el evento principal del Super Bowl número 52, que se llevará a cabo el 4 de febrero en Estados Unidos, y será transmitido en vivo mundialmente.