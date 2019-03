Justin Bieber promete a sus fans música nueva en emotivo mensaje

Por: Redacción





Justin Bieber ha prometido a sus fanáticos que volverán a la música después de "reparar algunos problemas profundamente arraigados".

El cantante de 25 años de edad, se dirigió a Instagram este martes a sus fans para compartir una foto con un largo y emocional mensaje.

Reflexionó sobre su carrera, que comenzó cuando era un adolescente y fue muy franco acerca de tener que solucionar los problemas que conlleva ser famoso tan joven.

"Así que leí muchos mensajes que decían que querían un álbum ... Hice una gira por toda mi vida de adolescente, y a principios de los 20, me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron, no estaba contento en la última gira y no lo hago", escribió.

"No lo mereces, pagas dinero para venir a tener un alegre y divertido concierto ligero y emocionalmente no pude darte eso cerca del final de la gira", agregó.

"He estado buscando, buscando, probando y cometiendo errores como la mayoría de nosotros, ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas más arraigados que tengo como la mayoría de nosotros, para no desmoronarme, para mantener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser".

Continúa hablando sobre cómo la música es muy importante para él, pero no hay nada que preceda a su familia y su salud.

Su gerente de muchos años respondió con varios emojis, incluyendo corazones, aplausos y fuego, al igual que su esposa Hailey Baldwin.

Bieber ha sido muy abierto con respecto a sus luchas personales ya que hace solo dos semanas se mostró sincero en otro post en la red social para compartir fotos.

"He estado luchando mucho", admitió la estrella del pop canadiense.