Justin Bieber pidió apoyo a fans

Por: Redacción





A través de una publicación en Instagram, Justin Bieber se sinceró, al admitir que ha enfrentado algunos problemas, además de pedir a sus millones de seguidores que eleven sus plegarias para recuperarse.

"Sólo quería mantenerlos actualizados y espero que lo que me está pasando resuene en algunos de ustedes. Siento que me enfrento a dificultades y me siento desconectado y extraño. Siempre logro recuperarme, así que no estoy preocupado, pero quería acercarme a ustedes y pedirles que recen por mí. Dios es grande y sus plegarias realmente funcionan, lo que agradezco", expresó Bieber.

El mensaje de Justin surge luego de que hace un mes se dio a conocer que comenzó a recibir tratamiento para enfrentar un cuadro de depresión. Sin embargo, fuentes allegadas al intérprete descartaron que los problemas a los que se refiere estén relacionado con su esposa Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre pasado.

"Él tiene un matrimonio muy feliz con ella, es sólo que ha tenido situaciones personales que han afectado su salud mental. Está rodeado de personas muy positivas y recibe tratamiento, por lo que se siente muy seguro de que todo saldrá mejor", indicó una persona allegada al sitio de la revista People.

(Con información de Agencias)