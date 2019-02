Justin Bieber inicia tratamiento psiquiátrico

El cantante Justin Bieber se sometió a un tratamiento psiquiátrico para tratar su depresión.

"Justin aparenta estar cansado. Está teniendo algunas dificultades", reveló una persona cercana al artista a la revista People.

Declaró que su estado mental no está relacionado con su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, sino a la fama.

"Empezó su carrera como un típico adolescente dulce. Era un niño genial, honestamente muy tierno y educado con todos los que lo rodeaban", apuntó.

"Esto era algo que querían sus padres hasta quizás más de lo que él mismo quería", explicó.

En una entrevista en marzo pasado a la revista Vogue, el propio Justin había confesado que es una personas sensible y que ha sufrido mucho de depresión a los largo de su carrera.

"Emocionalmente yo soy el más inestable de los dos [Hailey y él]. Me cuesta encontrar paz", manifestó el artista. "Es como que todo me importa demasiado y quiero que las cosas salgan bien y que la gente me quiera", había dicho el intérprete.