Justin Bieber anuncia su retiro temporal de la música

El cantante canadiense Justin Bieber anunció que se tomará un descanso de la música para atender los problemas de salud y emocionales que de manera reciente lo han aquejado.

"He estado de tour mi adolescencia entera y cuando recién cumplí 20 me di cuenta, ustedes probablemente vieron, que era infeliz en el último tour.

"No merezco eso y ustedes tampoco, pagan para tener un concierto animado y yo era emocionalmente incapaz de darles eso casi al final de la gira", publicó el intérprete de "Sorry" en sus redes sociales.

"He estado buscando, pidiendo ayuda, ensayo y error, como muchos de nosotros lo hacemos, ahora estoy enfocado en reparar algunos de esos problemas enraizados profundamente que tengo como la mayoría de nosotros para no caerme, para poder mantener a flote mi matrimonio y ser el padre que quiero ser", escribió.

"La música es muy importante para mí, nada va antes de mi familia y mi salud. Regresaré con un álbum arrasador tan pronto como sea posible", prometió el también bailarín.

Bieber, quien nació el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario, Canadá inició su carrera artística desde que era un niño. Hijo de Jeremy Jack Bieber y Pattie Malette, ella fue la que lo alentó a mostrar su talento al mundo.

Desde pequeño desarrolló el gusto por el ajedrez, el fútbol y el hockey. En 2006 participó en un concurso de canto en Stratford, donde ganó el segundo lugar con la interpretación de la canción "So sick" del cantante Ne-Yo.

Dos años después Malette subió a la plataforma de Youtube una serie de videos en los que Justin, con tan sólo 15 años, cantó temas de famosos como Stevie Wonder, Justin Timberlake, Chris Brown y Usher.

Scooter Braun, un ejecutivo que ha trabajado con Ariana Grande y el mismo Usher, halló los clips y se interesó en él. Tiempo después se convertiría en su manager.

El 9 de julio de 2009 fue lanzado su primer single "One time", que alcanzó la posición 17 en la lista Billboard hot 100 y cuatro meses después el mercado recibiría su álbum debut "My world".

Justin comenzó a probar la fama al tener siete sencillos de un primer disco en la lista de la importante revista americana y cantar para el entonces presidente Barack Obama y su familia en la Casa Blanca durante la Navidad.

En 2010 pisó por primera vez la alfombra roja de los premios Grammy. Su álbum "My world 2.0" alcanzó el número uno de Billboard, algo excepcional para un artista de su edad. A partir de ahí su sencillo "Baby" se convertiría en un hit y le permitiría comenzar su gira "My world tour".

Durante 2010 y 2011 Justin Drew Bieber siguió saboreando la fama: fue invitado al programa "Saturday night live", ofreció un concierto en la tienda departamental Macy´s en Nueva York y publicó "Somebody to love", donde curiosamente compartió voz con el cantante Usher en una versión remix, colocándolo en las primeras posiciones de las listas de popularidad.

Su segundo material discográfico "Under the mistletoe" fue número uno de la lista Billboard 200 y MTV ya lo había reconocido como mejor artista revelación por "Baby", seguido por la publicación de otro trabajo "My world acoustic".

La revista Forbes también lo reconoció como la tercera personalidad más influyente en 2011, año en el que a finales salió un single "Die in your arms", proveniente de lo que sería su tercer álbum "Believe".

El 7 de marzo de 2013 marcaría el inicio de los problemas. Con 19 años el intérprete de "All I want for christmas is you" presentó problemas de salud al desvanecerse tras bastidores en el O2 Arena de Londres.

Durante una de sus actuaciones se quejó de tener problemas para respirar y fue llevado a un hospital al terminar el "show".

En una presentación de ese mismo año en Argentina una fan le arrojó la bandera nacional al escenario, pero él la arrastró fuera con el pie de su micrófono.

El 7 de enero de 2014 Justin fue detenido en Miami, Florida, en compañía del cantante Khalil bajo la sospecha de conducir intoxicado y resistirse al arresto sin violencia.

Según la policía, el cantante de cabello rubio declaró haber ingerido alcohol, medicamentos prescritos y marihuana, pero horas después fue liberado bajo fianza.

Incluso en su casa se habló de la existencia de una habitación nombrada "La habitación de Bob Marley", donde la policía encontró utensilios para consumo de drogas.

Otro episodio caótico ocurrió el 9 de julio de ese mismo año, cuando el autor de "Everything is gonna be alright" fue acusado de vandalismo por su vecino después de lanzar huevos a su casa.

En 2015 las cosas parecieron estabilizarse con el lanzamiento de "¿What do you mean?" y "Sorry" como parte de su último disco publicado "Purpose", que fue el más vendido de ese año y siguió figurando en las listas de popularidad.

Sin embargo ese mismo año protagonizó uno de los escándalos más sonados: el cantante se encontraba en Brasil y fue visto dejando un prostíbulo.

Justin había dormido con la scort Tati Néves, quien grabó el hecho y distribuyó la cinta. El mismo año presuntamente escupió a sus seguidores desde el balcón de un hotel en Toronto.

En 2016 agredió a un seguidor que supuestamente se acercó a él y le propinó un puñetazo en la cara, esto en Barcelona. Mientras, en Toronto, la policía lo detuvo por atacar al conductor de su limusina, dos horas después lo pusieron en libertad tras el retiro de los cargos.

"Cold water" llegaría ese mismo año, una colaboración con DJ Diplo y la cantante MØ, precediendo en agosto de 2017 el tema "Friends" y "2U" en colaboración con el DJ francés David Guetta, además de "Company".

En 2018 se añadieron dos contribuciones: "Hard 2 face reality", con Poo bear´s y Jay electrónica y "No brainer" junto a Quavo, Chance the rapper y DJ Khaled, pero Bieber no había hecho demasiadas apariciones públicas.

El año pasado y después de relacionarse con otras artistas, el famoso retomó su relación con la modelo Hailey Baldwin, con quien poco tiempo después se casó de manera tradicional y discreta en Nueva York. Pese a ello la depresión y la inestabilidad emocional lo siguen aquejando.