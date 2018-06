'Jurassic Park' el fenómeno cinematográfico que sigue impactando

Notimex - A 25 años de su estreno, "Jurassic Park" (Parque Jurásico) continúa siendo el fenómeno cinematográfico que impacta a las nuevas generaciones, por lo que la nueva entrega titulada "Jurassic World: el reino caído" ha generado grandes expectativas entre el público.

"Jurassic Park" que se dio a conocer en 1993, es una película de ciencia ficción y aventuras, dirigida por Steven Spielberg y producida por Kathleen Kennedy y Gerald R. Molen.

Es la primera producción de la franquicia del mismo nombre y está basada en la novela homónima de Michael Crichton, publicada en 1990.

Con las actuaciones estelares de Richard Attenborough, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern, la historia abunda en el caso de varios dinosaurios que fueron clonados por un filántropo millonario y su grupo de científicos.

La anécdota tiene lugar en la ficticia isla Nublar, que se encuentra frente a la costa del Pacífico de Costa Rica. Todo marchaba bien hasta que un empleado del parque corta la electricidad con el propósito de robar varios embriones. Jamás imaginó que el hecho daría lugar a que varios de ellos se escapen y, por lo tanto, se desate una catástrofe.

El rodaje de "Jurassic Park" transcurrió en California y Hawái entre agosto y noviembre de 1992, basada en un guión de Michael Crichton y David Koeppy.

Se proyectó por primera vez el 9 de junio de 1993 en el Museo Nacional de la Construcción de Washington DC, causando gran sorpresa a los cinéfilos debido a las imágenes con animales animatrónicos que fueron generadas través del ordenador.

Aunque la trama se refiere a que los dinosaurios ahí expuestos existieron en el período jurásico, la realidad es que son del cretácico.

Destacan: Tyrannosaurus, Velociraptor, Dilophosaurus, Brachiosaurus, Triceratops, Gallimimus y Parasaurolophus.

Para lograr atraer la atención de los espectadores, los productores invirtieron unos 65 millones de dólares en la promoción y ésta dio como resultado la recaudación de 900 millones de dólares a nivel mundial, con lo que se convirtió en la película más taquillera antes del estreno de "Titanic" (1997), también dirigida por Spielberg.

Por la calidad de su producción, "Jurassic Park" recibió 23 premios cinematográficos, entre los que destacan tres Oscar por Edición de Sonido, Sonido y Efectos Visuales.

Permanece como la adaptación de ciencia-ficción más exitosa en Estados Unidos desde la década de los 80. Superó a "War of the worlds", también dirigida por Spielberg, y a "Yo, Robot", protagonizada por Will Smith.

Asimismo, encabeza la lista de películas de monstruos más afamadas rebasando el éxito de "King Kong" (2005) y "Gremlins" (1984).

De "Jurassic Park" se han generado las secuelas: "The lost world: Jurassic Park" (1997), "Parque Jurásico III" (2001), "Jurassic world" (2015) y "Jurassic world: Fallen Kingdom" (2018).

Con "Jurassic World: el reino caído", los productores aspiran a recaudar más de mil 600 millones de dólares para superar al filme que se estrenó en 2015.