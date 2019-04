Julián Gil hace público su nueva imagen como Jesús

Por: Redacción





Luego de una gran polémica con su expareja Marjorie de Sousa, el actor se dijo emocionado por mostrar su interpretación como Jesús, siendo esta cinta una de los pocas que hablan sobre el hijo de Dios filmada en castellano.

"Jesús el Hijo de Dios" se rodó en Almería, Cartagena, la peelícula estará conformada por un gran elenco latinoaméricano como: Eugenio Siller (Juan), Santiago Ramundo (Judas), Pedro Moreno (Tomás), Mayrin Villanueva (María), Gaby Espino (María Magdalena), Marlene Favela (Salomé) y Sergio Goyri (Herodes), entre otros.

"Me acaban de mandar este regalo del proyecto más hermoso que me ha tocado vivir: la interpretación del ser más grande de nuestras vidas, Jesús de Nazareth. Una película que me cambio la vida", escribió Julián junto a un adelanto del filme.

Se espera que la cinta llegue a Colombia el 18 de abril, aunque las fechas de México y América Latina aún están por confirmar.