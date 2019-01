Joven mexicano podría ganar un Oscar por ´Spider-Man´

Notimex - Cruz Antonio Contreras Mastache, joven originario del municipio de Iguala, Guerrero, forma parte del equipo de animadores de la película "Spider-Man Into The Spider-Verse", que está nominada al Premio Oscar por Mejor Película de Animación.

En entrevista telefónica, el joven de 28 años de edad, dijo que desde hace siete años dejó Guerrero, su estado natal y ahora vive en Vancouver, Canadá, donde trabaja para la compañía Sony Pictures Animation.

Relató que se siente orgulloso de ser de Iguala y mexicano, pero lo que más le gusta es ver que el trabajo de animación de una película donde él participa la vean sus paisanos y su familia.

"Una de las cosas que a mí me encantan es ir a ver las películas que yo hago a Iguala y las voy a ver con mi familia, y me encanta que hay gente de Iguala que está viendo un trabajo que yo hice y me siento orgulloso de poder representar a los igualtecos aquí", afirmó.

Cruz Antonio hizo sus estudios de primaria y secundaria en Iguala y la preparatoria en el Tec de Monterrey, campus Cuernavaca, en la especialidad de Estudio, Animación y Arte Digital, y posteriormente continuó preparándose en Argentina en la especialidad de Simulaciones Dinámicas.

Su participación en "Spider-Man Un Nuevo Universo", con la compañía Sony Pictures Animation, quien forma parte del equipo, fue darle efecto visual al personaje de manera física, en su ropa, cabello.

"Me encargo de hacer los efectos visuales que giran alrededor de un personaje, esto es las simulaciones dinámicas de la ropa y el pelo. Si un personaje va corriendo y el viento le está pegando de frente, yo tengo que hacer como reaccionaría físicamente la ropa o el pelo ante esta situación.

"Si la ropa esta mojada, se está quemando, si está usando una capa, si el material de la ropa es pesada o liviano; todas esas cosas me encargo de hacerlas", apuntó.

El joven guerrerense comentó que se siente orgulloso que la película de genero de aventura "Spider-Man: Un Nuevo Universo" sea nominada a un Oscar, del cual consideró que de lograrse este premio sería la "cereza del pastel".

Comentó que la película animada de Spider-Man ha sido nominado en 20 festivales y sólo ha ganado en siete, entre ellos el Globo de Oro, Critics´Choice Awards 2019, Bafta Award; Anni Award y Visual Effects Society Awards, entre otros.

Dijo que en taquilla a la película le ha ido bien y en un fin de semana de estreno de diciembre compitió con filmes como "Aquaman", "Mary Poppins" y otras que salieron esa misma fecha.

Cruz Antonio, comentó que tan sólo en el efecto de personajes participan 40 personas; de ellos pocos son latinos y sólo cuatro son mexicanos.

Recordó que cuando le presentaron el proyecto, él acudió a una entrevista a la compañía Sony Pictures y estaban los jefes de cada proyecto, uno de ellos era "Hotel Transylvania", "Pie Pequeño" y del tercero el nombre estaba oculto.

Indicó que le manifestaron que lo querían para que trabajara en el último proyecto, el cual desconocía de que se trataba y él aceptó a formar parte.

"Yo tuve la oportunidad de aventarme y decidir si quería trabajar en ese proyecto sin saber qué es y sólo sabía que era un buen proyecto y no me podían decir nada hasta que se empezara a trabajar y acepté y me fui con los ojos vendados y cuando me presentan el proyecto me encantó", afirmó.

Cruz, quien antes trabajó para películas animadas como "La Liga de la Justicia", refirió que siempre ha dicho que su vida está llena de trabajo duro, pero al mismo tempo de golpes de suerte.

Recordó que cuando fue el momento de saber de qué se trataba el proyecto y al ver que era Spider–Man, se sorprendió y su expresión fue "¿Otra película mas de Spider-Man, de verdad?

Pero más enamorado, enfatizó, quedó del proyecto, cuando por primera vez vio las tomas y el estilo que tendría la película; "yo dije esta película va cambiar la manera en cómo se ve la animación ahora y en efecto así fue", expresó.