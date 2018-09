Joven con vitíligo es elegida para ser ‘ángel’ de Victoria’s Secret

Redacción - Winnie Harlow, una modelo canadiense de 24 años, quien padece vitíligo, una enfermedad de pigmentación de piel, recibió la noticia de sus sueños.

Y es que Victoria’s Secret Fashion Show, un famoso desfile anual en el que participan 20 y 40 ‘ángeles’ elegidas entre las supermodelos más importantes del momento, como también artistas musicales de fama mundial se hacen presentes en el espectáculo, ha escogido a la canadiense para ser su próxima modelo en la pasarela.

En el video se muestra a la joven llena de alegría al escuchar la noticia por lo que no puede contener sus lagrimas.

WINNIE IS GONNA BE IN THE VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW!! OMG CONGRATULATIONS @winnieharlow ???? #VSFS pic.twitter.com/ou79TODosw