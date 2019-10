José Joel ´explota´ contra supuesto hijo de José José

Espectáculos - 22/10/2019 10:21 a.m.







El hijo del fallecido cantante José José, José Joel, se expresó muy molesto contra el cantante colombiano Manuel José, quien asegura ser hijo del ´Príncipe de la Canción´.

Mediante una entrevista a un programa de espectáculos, José Joel lanzó una advertencia contra el joven, cuyo verdadero nombre es Brayan Álvarez.

"Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres", dijo.

"Este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces si no es por las buenas muchachito Bryan, va a ser por las malas. Qué pena que tengamos que llegar a esto", expresó.

Pese a que la prueba de ADN salió negativa, José Joel reconoció que Manuel José es buen cantante, pero le pidió que ya no se presente más como hijo de José José.