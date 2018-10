Jorge Fons, satisfecho por trascendencia de ´Rojo Amanecer´

Notimex - En charla con estudiantes, profesores y cinéfilos en el Centro Cultural Universitario (CCC), el cineasta Jorge Fons expresó su satisfacción por haber logrado una película que ha superado las fronteras generacionales y que hoy esté presente en cursos de secundaria y preparatoria, principalmente.



"Cada octubre sucede lo mismo, la pasan por aquí y por allá. Aún faltan funciones, habrá una en Cinemanía Loreto y otra más en la UAM-Xochimilco; este fenómeno cartelera era imposible en los 90 cuando se estrenó", declaró.

Durante su ponencia, que se enmarca en las actividades del ciclo "A 50 años de México 68", Fons explicó que desde que planeaba su rodaje esta producción parecía no tener futuro. "El guion se escribió hace 32 años y se filmó hace 29 años; eran otros tiempos y la censura era más drástica y grosera que en la actualidad", recordó.

"Desde que Guadalupe Ortega y Xavier Robles me dieron el guion me dediqué a buscar productor; ya había hecho varias películas, pero todos me decían que no le entraban porque ponían en riesgo su inversión", recordó.

De acuerdo con el cineasta, por aquella época hablan tres instituciones cuya imagen había que cuidar con pinzas: el Ejército, el Presidente y la Virgen de Guadalupe.

Sostuvo que la producción del filme fue gracias a Valentín Trujillo, quien pese a hacer otro tipo de películas creyó en el proyecto y ayudó no sólo con el financiamiento, sino también con los contactos para poderla editar.

"Éramos cineastas, escritores, actores, mucha gente la que buscábamos hablar del hecho histórico desde la injusticia cometida (...) pero te enlataban, en el caso de las películas. Nuestro estreno fue un escándalo en su exhibición y en el público, porque los espectadores salían con coraje", comentó Fons.

"En la década de los 60 se vivió una transformación, eran las voces de los jóvenes que querían abrir el universo de la expresión y participación. Querían ser escuchados, y así era como yo defendía mi película, y me siento contento de que se siga viendo", manifestó con alegría.

"Rojo amanecer", agregó, "aparece de vez en cuando en la televisión, pero las preparatorias ya la retoman como parte de su plan de estudios, incluso ayer (jueves) el Consulado de Texas la proyectó", concluyó ante los aplausos de los espectadores.