Jorge Aravena se desnuda en Instagram

No solo las famosas comparten imágenes hot en las redes sociales, ahora ha sido el turno de Jorge Aravena de elevar la temperatura de sus seguidores.

A través de Instagram el actor de 48 años publicó una imagen en la que posa frente a un espejo cubriendo únicamente su parte íntima con una pequeña toalla.

"Para todas las que querían ver cómo me quedó el corte de pelo, así me quedó (risas) y disculpen la foto, pero me la tomé entrando a la cámara de bronceado justo después del corte. Creo que la luz cenital me favoreció (risas), aunque llevo 5 días dándole duro al gym", escribió en la publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar, miles de seguidoras halagaron a Aravena, pero también existieron comentarios negativos.

Para las personas que se ofendieron con la publicación, el actor publicó un segundo mensaje. "Aquí les mando unas fotos entrenando y bien tapado por todos lados (como nunca y menos entrenando) para la gente moralista que le pareció una exageración mi publicación anterior y no se ofendan".

La polémica imagen tiene más de 20 mil likes y 3 mil comentarios, convirtiéndose en la favorita de las redes sociales del actor.