'Jonas Brothers' prepara regreso con nueva música

Por: Redacción





Después de seis años de cancelar un posible álbum dey una gria, todo indica a que muy pronto los, volverán.

Nick, Joe y Kevin Jonas, han viajado en secreto a Londres para planear la reunión, en donde supuestamente hablaron del lanzamiento de nueva música y un documental, según The Sun.

Los tres hermanos fueron vistos teniendo una "noche de chicos" en Londres el miércoles pasado y también el viernes.

"Esta va a ser una de las reuniones musicales más grandes en años", dijo un informante no identificado.

"No es ningún secreto que las cosas no eran geniales para el final de los Jonas Brothers, pero la sangre es más espesa que el agua y han curado su brecha en los años posteriores a la separación", continuó la fuente.

"Después de disfrutar del éxito de la música solista y tomarse el tiempo para trabajar en proyectos de pasión, sienten que ahora es el momento adecuado para volver a estar juntos", agregó la fuente.

Los Jonas Brothers se escucharon por primera vez en 2005, pero su gran éxito se debió a través de la película 'Camp Rock' de Disney Channel en 2008.

Los hermanos dieron mucho de qué hablar en ese entonces cuanodo llevaban "anillos de pureza", lo que significa su intención de permanecer vírgenes hasta que se casen.

Lanzaron cuatro álbumes, 'It's About Time' (2006), 'The Jonas Brothers' (2007), 'A Little Bit Longer' (2008) y 'Lines, Vines and Trying Times' (2009).

Después de que cada uno de los hermanos Jonas se fue a aventurar en solitario, se suponía que se reunirían en 2013, pero eso nunca sucedió.

Volvieron a grabar un nuevo álbum, titulado 'V' (el número romano de 5, que significa su quinto álbum de estudio), pero el lanzamiento del álbum y su posterior gira fueron cancelados.

Hubo informes de una "ruptura profunda" entre los hermanos y un "desacuerdo sobre la dirección musical" del grupo que condujo a la ruptura.

Kevin Jonas, ha estado casado con Daniel Deleasa desde 2007, con la pareja que tiene dos hijos.

Nick Jonas, se casó recientemente con la actriz Priyanka Chopra durante una lujosa boda en el país de origen de Chopra, India.

Joe Jonas, está comprometido con la actriz de Juego de tronos Sophie Turner, con quien ha estado saliendo desde 2017.