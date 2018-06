Johnny Depp confiesa sus problemas de salud

Redacción - Johnny Depp confesó como sus problemas con su expareja, alcoholismo y las deudas han afectado a su salud.

Según el artículo escrito por Stephen Rodrick, asegura que la entrevista se dio a lo largo de tres días en la mansión del actor en Londres

El protagonista de Los Piratas del Caribe compartió que sufrió de "aguda depresión" debido a su vida amorosa y financiera: "caí hasta lo más bajo que se podía", relató.

Y fue en 2016 cuando Amber Heard pidió el divorcio y con este una demanda por incumplimiento de pago de un préstamo que sacó para comprar un yate, autos y un avión privado.

Sumando la falta de pago de impuestos, su fortuna de 650 millones de dólares fue decayendo.

"Es insultante decir que yo gastaba 30 mil dólares al mes en vino, porque era mucho más", explicó Depp.

Recordando la anécdota de cuando su amigo Hunter S. Thompson se quitó la vida en 2005, enviando sus cenizas al espacio.

"Por cierto, no costó tres millones mandar a Hunter al espacio. Costó cinco", señaló.

Johnny Depp confesó que encontró consuelo escribiendo sus memorias.

"Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas. Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí", finalizó el actor.