Johnny Depp, camaleónico que puede ser "pirata" y "vampiro" a la vez

Notimex -

Este domingo, Johnny cumple 56 años y en su carrera cinematográfica, la cual empezó en 1984 con Pesadilla en la calle del infierno, puede presumir además de variedad de transformaciones, un Globo de Oro, un César y tres nominaciones al Oscar.

Con más de un lustro de vida, se mantiene vigente tanto en el cine como en la música, y ayer, junto a su banda Hollywood Vampires, conformada también por las leyendas musicales Alice Cooper y Joe Perry, homenajeó a David Bowie con el lanzamiento de Héroes.

La canción supone el tercer sencillo de lo que será el nuevo álbum del grupo Rise, que saldrá a la venta el 21 de junio.

En la industria del cine, Depp se mantiene a la espera de los estrenos de Esperando a los bárbaros (Waiting for the barbarians, de Ciro Guerra; y Minamata, de Andrew Levitas, en las que interpreta a un despiadado coronel del ejército del Imperio y a un fotógrafo de guerra que documenta el efecto devastador del envenenamiento por mercurio en las comunidades costeras de Japón, respectivamente.

John Christopher Depp II, su nombre real, nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Es hijo de Betty Sue, una camarera, y John Christopher Depp, un ingeniero. Tiene un hermano, Danny, y dos hermanas, Christie y Debbie.

Creció en Miramar, Florida, al lado de sus hermanos y su madre, quien le regaló su primera guitarra a los 16 años, luego de descubrir el interés de su hijo por la música, que lo llevó a formar el grupo The Flame, con el cual empezó a tocar en bares y ganar algo de dinero.

Posteriormente, la banda cambió su nombre por The Kids, e ilusionados con ser famosos, sus miembros se trasladaron a Los Ángeles.

Sin mucho éxito y a pesar de haber sido teloneros de Iggy Pop, los intérpretes se vieron en la necesidad de recurrir a otro empleo para abrirse camino en el medio, por lo que Depp trabajó como asistente en una gasolinería y también fue vendedor de corrales.

En ese último empleo, el actor conoció a su primera esposa, la maquillista Lori Anne Allisones, con quien se casó en 1983, pero se divorció en 1985. Fue ella la que le presentó al actor Nicolas Cage, que lo convenció de ir a una audición para una película de horror Pesadilla en la calle del infierno (1984), en la que fue una de las víctimas de "Freddy Krueger".

Tras su debut, fue reclutado para participar en las cintas Pelotón (1986), Llora nena (Cry-Baby, 1990), El joven manos de tijera (1990), además de en las series Lady blue (1985) y Comando especial (21 jump street, 1987-91).

A estas alturas, Depp ya era considerado un ídolo de adolescentes, por lo que continuó con varias ofertas actorales. Donnie Brasco, The brave, que también dirigió; La última puerta (The ninth gate), La leyenda del jinete sin cabeza (Sleepy Hollow), son otras películas que protagonizó en la década de los 90.

Gracias a su versatilidad, es uno de los "consentidos" de Tim Burton y, entre los premios que ha obtenido, destacan tres nominaciones al Oscar por Mejor Actor, en 2003, 2004 y 2007, por Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra (Pirates of the Caribbean: The curse of the black pearl), Descubriendo el país de nunca jamás (Finding Neverland) y Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet (Sweeney Todd).

En su filmografía también destacan las taquilleras: Érase una vez en México, Enemigos públicos (Public enemies) y El llanero solitario, además de Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie and the Chocolate Factory), Alicia en el país de las maravillas (Alice in wonderland) y Sombras tenebrosas (Dark shadows), estas tres dirigidas por Burton.

Para El cadáver de la novia y Rango prestó su voz, en tanto que en fecha más reciente se le ha visto como "Grindelwald" en Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Fantastic beasts and where to find them, 2016) y Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald (2018).

En 2017 volvió a ser "Jack Sparrow" para Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales), uno de sus personajes más famosos y queridos por los fans.

Nunca ha abandonado la música y, en este apartado, ha colaborado con el grupo Oasis y tocado de manera regular en bares como parte del conjunto P. Desde 2015 forma parte de Hollywood Vampires, con el que realizó una gira por Estados Unidos en 2016 y actualmente promociona su nuevo álbum.