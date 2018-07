Jimmy Eat World llenará de nostalgia el Hellow Festival

Notimex - La agrupación formada por Jim Adkins, Tom Linton, Rich Burch y Zach Lind promete levantar el ánimo y hacer saltar a todo el público recordando sus éxitos, la mayoría con sus característicos guitarrazos y su punk rock pegajoso, se informó en un comunicado.

Canciones como "The middle", "Sweetns" o "Hear you me" consideradas emblemáticas forman parte de su repertorio.

Como muchas otras bandas de esa época, Jimmy Eat World ha tenido diversas transformaciones y ha experimentado con diversos géneros.

El Hellow Festival se ha convertido en una plataforma musical interesante en el país, y en su próxima edición, habrá espacios para otras disciplinas como el arte contemporáneo y la tecnología.

El festival se llevará a cabo el 25 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey, y la venta de boletos ya se encuentra en su segunda fase a través de su página oficial de internet y el sitio Ticketmaster.