Jim Carrey llama a usuarios a salirse de Facebook

AP - Jim Carrey, el astro de “Ace Ventura, detective de mascotas”) y “La máscara” dijo el martes en Twitter que está desechando sus acciones de Facebook y borrando su página porque la gigantesca red social se benefició con la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al diseminar noticias falsas con orígenes rusos, y dice que la compañía todavía no está haciendo lo suficiente para detener esto.

El actor de 56 años exhortó a otros inversionistas y usuarios de Facebook a hacer lo mismo. Terminó su tuit con la etiqueta “unfriendfacebook".

Facebook no ha respondido al tuit de Carrey, pero el fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg ha dicho que cortar de raíz el flujo de información errada está entre las principales metas de la compañía.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp