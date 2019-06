Jesse y & Joy dan concierto 'familiar' para 'chilangos'

Espectáculos - 02/06/2019 06:41 a.m.

A unos días de haberse convertido en madre, Joy Huerta, del dueto Jesse & Joy, hizo extensiva su felicidad durante su concierto en el Auditorio Nacional, el cual dedicó a su pequeña hija Noah y a su esposa.

"Para mí es una noche muy especial. Es mi primer concierto de mamá y aunque este concierto es para ustedes quiero dedicarlo a mi linda esposa y mi nena", dijo la intérprete arrancando los aplausos de la audiencia.

Pero además la presencia de la hija de Jesse, Hanna, también resultó una sorpresa, ya que la joven quinceañera mostró su vena artística interpretando "Me voy". Así el escenario del Auditorio Nacional fue testigo de esta noche familiar.

Con los temas "Chocolate", "Ya no quiero", "Mañana es too late" y "No soy una de esas", el dueto dio la bienvenida a esta velada que apenas empezaba y que auguraba varias sorpresa.

"En las siguientes horas este espacio es suyo para amar, llorar, reír, amar a quien quieran y como quieran. Somos una gran familia", dijo Joy mientras veía cómo el público respondía a sus palabras con aplausos y peticiones.

"Llorar", "Llegaste tú", "Dueles", "Veneno" y "Me soltaste" también fueron parte de su repertorio, con el que lograron convertir al público en un gran coro con el que además sostenían charla entre cada interpretación.

El hecho de que el dueto apareciera de manera repentina entre la audiencia hizo que los ánimos subieran más y que sus fans los sintieran más cerca.

"¿Cuántos enamorados hay? Esta canción se la dedicamos a todos porque vivimos enamorados en Ciudad de México", dijeron los intérpretes mientras entonaban "Me quiero enamorar" y "Mi sol".

Jesse y Joy no dudaron en subir a algunos miembros del público que estaban celebrando su cumpleaños al escenario, ahí les cantaron las tradicionales "Mañanitas".

"Un besito más", "El malo", "Me voy", "¿Con quién se queda el perro?", "Te espere", "¡Corre!" también fueron parte del repertorio, que en la recta final guardaba una última sorpresa.

"La música nos ha regalado amistades maravillosas y esta noche tengo el honor de compartir con una voz que admiro y me encanta", dijo la joven para presentar a la chilena Mon Laferte y entonar "La de la mala suerte".

De esta forma cerraron con broche de oro esta presentación en la que el dueto refrendó el cariño de su público, que se ha vuelto también su familia.