Jennifer López repone concierto interrumpido por apagón

AP -

Jennifer López cumplió su palabra y repuso su concierto cancelado el fin de semana por el apagón en Nueva York.

La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño volvió el lunes al escenario del Madison Square Garden y dijo a sus fans que iba a celebrar "pase lo que pase" en lo que llamó una "noche increíble".

El sábado, el espectáculo de López se vio interrumpido cuando problemas en una subestación dejaron partes de Manhattan sin electricidad varias horas. El Garden, el Carnegie Hall y el Lincoln Center para las Artes Escénicas fueron todos evacuados.

El incidente ocurrió en el aniversario del apagón de 1977 que dejó sin luz la mayor parte de la ciudad.

This is 50... in a few days! @JLo sure knows how to throw one epic bday bash. #JLOItsMyParty pic.twitter.com/wbkrwa63H9