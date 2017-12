Jennifer Lawrence le regaló un Porsche a Kris Jenner

La familia Kardashian viven al máximo la época navideña, su postal navideña es una de las favoritas cada año y suelen presumir de sus extravagantes decoraciones en redes sociales, así como de sus regalos.

Kris Jenner y sus hijas suelen dar lujosos y costosos regalos de Navidad, pero hay una nueva "integrante" que se ha unido a las costumbres de la popular familia.

Jennifer Lawrence sostiene una estrecha relación de amistad con Kris, así como con sus hijas, pero ha sido la primera quien ha sido sorprendida por el regalo de la actriz.

Anteriormente Lawrence le preguntó a Jenner qué quería de regalo en Navidad, a lo que la estrella de TV respondió en tono de broma "un Porsche".

Deseo cumplido... Kris compartió emocionada una imagen del regalo que Jennifer le hizo llegar, efectivamente se trataba de un Porsche solo que en tamaño escala.

"Mi mejor miga Jennifer Lawrence me preguntó qué quería para Navidad y por supuesto dije que un Porsche, DUH. Mi niña no me decepcionó. Gracias Jen, te amo!", escribió la madre de Kim Kardashian.

My BFF #Jenniferlawrence asked me what i wanted for Christmas and of course I said a Porsche, DUH. My girl didn’t disappoint. Thank you Jen I love you!!! #bffsforever #christmassurprise #jlaw #soexcited pic.twitter.com/wmtdGi3iCe