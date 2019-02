Jennifer Esposito habla sobre el posible romance entre Cooper y Gaga

Por: Redacción





La química entrefue el tema candente de la noche en los Oscar durante su presentación de 'Shallow', y el cual sigue dando de qué hablar.

Y el martes, Bradley e Irina Shayk, fueron fotografiados luciendo bastante tristes en un viaje, lo que ha puesto los ojos de la prensa en la mira de la pareja.

El viaje se produce cuando la ex esposa del actor, Jennifer Esposito, de 45 años, intervino en la química entre Bradley y Gaga luego de que el comediante David Spade bromeara sobre eso en Instagram.

El actor escribió junto aun imagen: "¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén f...?", dando a entender que entre Cooper y Gaga hay algo más. Después un sencillo comentario por parte de Jennifer Esposito apareció: "Ja".

Esposito no se lleva del todo bien con Copper después de su separación, y para US Weekly había comentado que: "No le encontraba necesariamente atractivo [Copper], pero que decidió aguantar sus disparates durante un tiempo porque disfrutaba de su sentido del humor. La actriz también acusó a Cooper de tener 'un lado frío y malvado' y que su relación giraba siempre en torno a él, 'lo que él necesitaba y nada más'".

Lady Gaga y Cooper interpretaron a 'Shallow' en los Premios de la Academia, y ganó el codiciado premio a la Mejor Canción.

Las especulaciones sobre su química con Lady Gaga que se volvieron locas en las redes sociales, aunque no hay nada que sugiera que sean algo más que amigos.

En una foto de Instagram actuando con Bradley, Gaga compartió su aprecio por su director.

"Nada podría ser más especial que compartir este momento en los Oscar con un verdadero amigo y genio artístico", escribió.